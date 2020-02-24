ليفربول ينجو من كمين وست هام في "البريميرليغ" (فيديو)

حقق ليفربول فوزا صعبا على ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

GET IN!!!! — Liverpool FC (@LFC) February 24, 2020

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق الهولندي جيورجينهو فاينالدوم، وعادل الضيوف سريعا بعدها بثلاث دقائق عن طريق الفرنسي عيسى ديوب.

وفي الدقيقة 54 سجل الإسباني بابلو فورنالس هدف التقدم لوست هام، قبل أن ينتفض ليفربول ويسجل هدفين متتاليين عن طريق المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 68 و81 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 79 نقطة مبتعدا في صدارة الدوري بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي صاحب الـ57 نقطة.

في المقابل، توقف رصيد وست هام عند 24 نقطة في المركز الـ18 على جدول ترتيب "البريميرليغ".

المصدر: sportbox.ru