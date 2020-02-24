تحديد هوية حكم مباراة الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم حكام مباراة الكلاسيكو، التي تجمع ريال مدريد وضيفه برشلونة، في الأول من مارس المقبل، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وتم تعيين الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز حكما رئيسا، فيما سيكون خوسيه لويس غونزاليس هو الحكم المسؤول عن تقنية الفيديو "VAR".

🚨 DESIGNACIONES | Estos son los árbitros designados por el @CTA_RFEF para la jornada 26 de Primera División.



🔗 https://t.co/GEhputaN7cpic.twitter.com/w7ouysYdB5 — RFEF (@rfef) February 24, 2020

وأدار لاهوز 4 مباريات سابقة للكلاسيكو، حقق فيها الريال الفوز في مناسبتين، وبرشلونة في واحدة، وتعادلا مرة واحدة.

5e Clásico pour Antonio Mateu Lahoz !https://t.co/UWX7N0cUVn — Foot Mercato (@footmercato) February 24, 2020

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ويعود آخر كلاسيكو قاده لاهوز، قبل عام من الآن وتحديدا في 6 فبراير 2019، في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، والذي أقيم بملعب كامب نو وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد بالمركز الثاني برصيد 53 نقطة.

المصدر: وكالات