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تحديد هوية حكم مباراة الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة

الرياضة

تحديد هوية حكم مباراة الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة
AFP CURTO DE LA TORRE
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم حكام مباراة الكلاسيكو، التي تجمع ريال مدريد وضيفه برشلونة، في الأول من مارس المقبل، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وتم تعيين الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز حكما رئيسا، فيما سيكون خوسيه لويس غونزاليس هو الحكم المسؤول عن تقنية الفيديو "VAR".

وأدار لاهوز 4 مباريات سابقة للكلاسيكو، حقق فيها الريال الفوز في مناسبتين، وبرشلونة في واحدة، وتعادلا مرة واحدة.

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ويعود آخر كلاسيكو قاده لاهوز، قبل عام من الآن وتحديدا في 6 فبراير 2019، في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، والذي أقيم بملعب كامب نو وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد بالمركز الثاني برصيد 53 نقطة.

المصدر: وكالات

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