أسهم ميلان تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ 3 أسابيع

تراجعت الأسهم الأوروبية الاثنين، حيث أثار انتشار فيروس "كورونا" بأوروبا، وتحديدا في إيطاليا، مخاوف المستثمرين من أن تفشي الوباء سيؤثر سلبيا على النمو العالمي أكثر مما كان متوقعا.

وتضررت أسهم شركات الطيران والسفر جراء القلق من انتشار العدوى على نطاق أوسع، كذلك الأمر مع شركات السلع الفاخرة وشركات التعدين وشركات صناعة السيارات والتكنولوجيا والبنوك.

وفي أوروبا هبط مؤشرSTOXX 600، بنسبة 2.5% في أكبر انخفاض له منذ أكتوبر الماضي.

وتراجعت أسهم ميلانو بنسبة 3.7% إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريبا ، بعد أن شهدت إيطاليا حالات الإصابة بفيروس كورونا، إذ توفي 3 أشخاص بسبب المرض منذ يوم الجمعة، وتم الإبلاغ عن إصابة أكثر من 150 حالة.

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وتسبب فيروس كورونا في تأجيل عدة مباريات في إيطاليا مؤخرا، بعد انتشاره في إقليمي لومبارديا وفينيتو.

وقررت رابطة الدوري الإيطالي بشكل مفاجئ تأجيل 4 مباريات في دوري الدرجة الأولى لأجل غير مسمى، كان مقررا إقامتها أمس الأحد، وهي مباريات إنتر ميلان مع سامبدوريا، وهيلاس فيرونا أمام كالياري، وتورينو ضد بارما، وأتالانتا مع ساسولو.

وتسبب انتشار الفيروس أيضا في تأجيل مباراة أسكولي وكريمونيزي في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، إلى جانب أكثر من 40 مباراة في دوريات الهواة والناشئين.

المصدر: رويترز