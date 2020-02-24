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"كورونا" يهدد بإفراغ الملاعب الإيطالية من الجمهور

الرياضة

AFP MIGUEL MEDINA
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في ظل تأجيل مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم في مدن الشمال، يدرس الاتحاد الإيطالي إجراء المباريات المقبلة في ملاعب مغلقة، من غير جمهور، بسبب فيروس كورونا الذي يهاجم البلاد.

ومع انتشار فيروس كورونا بسرعة داخل إيطاليا ومنع خوض أحداث رياضية داخل منطقتي "لومباردي" و"فينيتو" كإجراء وقائي، وتأجيل 3 مباريات من منافسات الجولة الـ25 من "الكالتشيو" التي كانت مقررة  الأحد امس، وهي مواجهات إنتر ميلان ضد سامبدوريا، وفيرونا ضد كالياري، وأتالانتا ضد ساسولو، أصبحت إقامة مباراة إنتر ولودوغريتس في الدوري الأوروبي محل شك.

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تأجيل مباريات في الدوري الإيطالي بسبب
تأجيل مباريات في الدوري الإيطالي بسبب "كورونا"

وكشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن إنتر ميلان سيعود إلى التدريبات اليوم الاثنين للاستعداد لمباراة الدوري الأوروبي المقرر لها الخميس المقبل.

وأوضح التقرير أن تأجيل المباراة أمر مطروح، وإن كان الاتجاه السائد هو خوض اللقاء دون حضور جماهيري.

ومن المتوقع تأجيل مواجهة ميلان أمام جنوى الأسبوع المقبل لنفس الأسباب.

وكانت السلطات في لومبارديا، شمالي إيطاليا، قد أعلنت عن وفاة امرأة مصابة بالسرطان أصيبت بفيروس كورونا الجديد، ما يرفع عدد الوفيات إلى 3 في هذا البلد الأكثر تأثرا بالوباء في أوروبا.

المصدر: وكالات

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