استبعاد الشيخ عبد الله آل ثاني مؤقتا من رئاسة نادي ملقا الإسباني

قضت محكمة إسبانية اليوم الخميس باستبعاد رجل الأعمال القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني من رئاسة نادي ملقا لكرة القدم لمدة ستة أشهر بسبب سلسلة من الاتهامات.

ورفعت مجموعة من المساهمين في النادي دعوى تضمنت اتهامات بإدارة غير عادلة واتفاقات تعسفية واستيلاء مزعوما على أموال بصورة غير قانونية.

كما أمر القاضي الذي يحقق في القضية، بتعيين الحارس القضائي خوسيه ماريا مونيوز في إدارة النادي خلال هذه الفترة.

ولم يرد بعد رجل الأعمال القطري ونادي ملقا على طلب للتعقيب، وفقا لوكالة "رويترز".

واشترى الشيخ عبد الله فريق ملقا في يونيو 2010 مقابل 36 مليون يورو طبقا لتقارير صحفية، وضخ أموالا في النادي من أجل ضم عدد من اللاعبين الكبار ومن بينهم المهاجم الهولندي رود فان نيستلروي وسانتي كازورلا وإيسكو والبرازيلي جوليو بابتيستا.

وساعدت الصفقات ملقا على احتلال المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإسباني في عام 2012 والتأهل لأول مرة لدوري أبطال أوروبا.

لكن النادي اضطر لبيع أغلب لاعبيه الكبار بعد فترة وجيزة من نهاية الموسم بسبب صعوبات مالية، لكنه نجح رغم ذلك في التأهل لدور الثمانية من دوري الأبطال، وخسر أمام بروسيا دورتموند (3-2) بالنتيجة الإجمالية.

وودع ملقا دوري الأضواء "الليغا" في عام 2018، ويحتل حاليا المركز 15 في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

المصدر: "رويترز"