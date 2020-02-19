تقارير.. مبابي قد يرحل قريبا

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الأربعاء، عن احتمال رحيل النجم الفرنسي كيليان مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة، في حال إخفاق الفريق الباريسي في دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن مبابي قد يرحل بنهاية الموسم الجاري، على الرغم من أن عقده يمتد مع النادي الباريسي حتى صيف 2022.

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وأضافت الصحيفة أن قرار المهاجم الفرنسي الشاب يتوقف على مشوار سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، مشيرة إلى أنه قد يحسم قرار الرحيل إذا تعرض الفريق الباريسي لخيبة أمل جديدة في المسابقة القارية.

وتأتي هذه التصريحات بعد هزيمة باريس سان جيرمان أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني (1-2) مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، وذلك في ذهاب الدور ثمن النهائي "للتشامبيونز ليغ".

وأشارت الصحيفة إلى أن إخفاقات سان جيرمان المتكررة في البطولة القارية العريقة قد تركت أثرا سلبيا على اللاعب، حيث فشل الفريق في تجاوز الدور ثمن النهائي خلال المواسم الأخيرة.

وتسعى إدارة النادي الباريسي لتجديد عقد اللاعب مع منحه زيادة كبيرة في راتبه السنوي، للعدول عن رغبته في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد تحت قيادة مواطنه المدرب زين الدين زيدان.

المصدر: وكالات