لودي يطفئ الأنوار على محمد صلاح

اختير مدافع أتلتيكو مدريد البرازيلي رينان لودي، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام ضيفه ليفربول (1-0) أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتألق رينان لودي بشكل لافت في المباراة ووقف سدا منيعا أمام جناح ليفربول النجم المصري محمد صلاح، الذي لم يقدم شيئا يذكر وقام المدرب الألماني يورغن كلوب بإخراجه في الدقيقة 72 من زمن اللقاء.

ولم يحالف الحظ "الفرعون" صلاح في إحدى اللقطات عندما قطع رينان لودي كرة مررها ترينت ألكساندر أرنولد للاعب المصري، وسقط المدافع البرازيلي على الأرض في هذه الأثناء ولمست الكرة يده على خط منطقة جزائه، ولكن حكم المباراة أمر بمواصلة اللعب، ولم يلجأ لتقنية الـ"VAR"، الأمر الذي أثار الجدل لدى مشجعي "الريدز" على الأقل على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تكهنوا ربما بوجود ضربة جزاء وبالتالي حرمان "الريدز" منها.

Liverpool penalty vs Atletico?



Did Atletico Madrid defender Renan Lodi concede a handball penalty and should VAR have intervened?#ATMLIV#UCLhttps://t.co/9eQLgdA5gVpic.twitter.com/If3jXvKt9z — i sport (@iPaperSport) February 18, 2020

وعلق المراقب الفني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، جينيس ميلينديز، على اختيار رينان لودي كرجل للمباراة بين أتلتيكو مدريد وليفربول، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لـ"يويفا"، قائلا: "قدم لودي مباراة رائعة. لودي ألغى وجود محمد صلاح ولم يدعه يمرر منه تقريبا، لقد كان رائعا في الشوط الأول على وجه الخصوص".

وصرح رينان لودي (21 عاما) بعد المباراة بأنه كان بحاجة إلى مثل هذا اللقاء.

وقال المدافع البرازيلي: "في المباريات الأخيرة، يجب أن نعترف بأنني لم أكن على ما يرام، ولهذا السبب قام سيميوني باستبدالي".

وتابع "كنت بحاجة للثقة والمشاركة لمدة 90 دقيقة في مباراة كهذه.. ساؤول يساعدني كثيرا داخل النادي، دائما ما يفعل ذلك، ويستحق هذا الهدف".

المصدر: وكالات