سقوط الأرستقراطيين أمام الشياطين الحمر

مني فريق تشيلسي بهزيمة مؤثرة في معقله أمام مانشستر يونايتد (0-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على هدفي فريق "الشياطين الحمر" كل من، المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال، والمدافع هاري ماغوير، في الدقيقتين (45 و66) على الترتيب، من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة لندن.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا الفوز إلى 38 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب "البريمير ليغ".

في المقابل، تجمد رصيد تشيلسي عند 41 نقطة، ويشغل المرتبة الرابعة على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT