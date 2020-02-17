ميسي يزور دبي في خضم أزمات برشلونة

قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، بزيارة إمارة دبي، وذلك لمتابعة بعض أعماله الخاصة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ميسي موجود في دبي من أجل متابعة بعض الأعمال، خاصة وأنه سفير لأحد المعارض الكبرى التي ستقام في الإمارات خلال الفترة المقبلة.

واستغل ميسي فترة الراحة لمدة يومين، والتي منحها المدرب كيكي سيتين للاعبي برشلونة، وذلك عقب فوز الفريق الكتالوني على فريق خيتافي بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

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وسافر ميسي إلى دبي، بالرغم من مرور نادي برشلونة بالعديد من الأزمات، كان آخرها اتهام مجلس الإدارة بالتعاقد مع شركة لتشويه رموز النادي ومعارضي مجلس الإدارة الحالي، وأصدر برشلونة بيانا رسميا اليوم، رد فيه على تلك الاتهامات، ونفى بشكل قاطع قيام مجلس الإدارة بذلك، وأكد أن الشركة المتعاقد معها "آي 3 فينتشرز" ليس لها علاقة بالحسابات التي تهاجم رموز النادي.

كما شهدت الفترة الماضية، أزمة بين ميسي والفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة، جراء حديثه عن رحيل المدرب السابق إرنستو فالفيردي، وقوله إن بعض اللاعبين هم السبب في ذلك.

وطلب البرغوث الأرجنتيني حينها توضيحات من المدير الرياضي حول أسماء اللاعبين الذين تسببوا بالإطاحة بالمدرب الإسباني، رافضا اتهام اللاعبين بالتقصير خلال فترة وجود فالفيردي مع برشلونة.

المصدر: وكالات