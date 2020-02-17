برشلونة يرد على أنباء تورطه في تشويه سمعة رموزه في بيان رسمي

أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا للرد على تقارير حول التعاقد مع شركة للتأثير على الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تدمير صورة بعض المرتبطين بالنادي بشكل مباشر أو غير مباشر.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة تعاقدت مع شركة "آي 3 فينتشرز" وهي شركة متخصصة بالمحتوى الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي مقابل 1.1 مليون دولار أمريكي من أجل هدفين، الأول هو حماية سمعة الرئيس خوسيه ماريا بارتوميو ومجلس الإدارة، والثاني تشويه صورة الأشخاص الذين يرتبطون بالنادي بشكل مختلف.

وأضافت الإذاعة أنه تم اكتشاف العشرات من الحسابات الوهمية عبر منصتي "تويتر" و"فيسبوك" والتي تهاجم لاعبي الفريق الأول وتحديدا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله المدافع جيرارد بيكيه، والمدرب الأسبق بيب غوارديولا الذي يتولى تدريب مانشستر سيتي الإنجليزي حاليا، والنجم السابق تشافي هيرنانديز المتحالف مع المرشح الرئاسي فيكتور فونت، وكذلك خوان لابورتا رئيس النادي سابقا، وأوغوستو بنديتو الذي ترشح لرئاسة النادي سابقا، ويتردد أنه سيتقدم بملفه في انتخابات صيف العام المقبل.

وقال البيان: "ردا على المعلومات التي نشرت اليوم حول التعاقد مع شركة متخصصة لخلق حالة من الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي لإضعاف صورة آخرين مرتبطين ببرشلونة بشكل مباشر وغير مباشر، فإن النادي:

1- "ينفي بشكل قاطع أي علاقة تعاقد على خدمات متعلقة بحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي نشرت رسائل سلبية أو تقلل من الاحترام لأي شخص أو هيئة أو منظمة كانت لديها أو لا زالت لديها علاقة بالنادي".

2- "شركة I3 Ventures تقدم خدمة للنادي، وليس لها أي علاقة بما تردد، وإذا تم الكشف عن أي علاقة لها بالحسابات المذكورة، سينهي النادي فورا اتفاقه معها، وسيتخذ أي إجراء ضروري للدفاع عن مصالحه".

3- "على هذا النحو يؤكد نادي برشلونة، أنه يتلقى خدمات متعاقد عليها تتعلق بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تحليل كل الرسائل الإيجابية والسلبية حول المنظمة نفسها".

4- "من خلال هذه الخدمات، يحاول النادي رعاية والحفاظ على سمعته وكذلك على الأشخاص المرتبطين بالنادي رعاة، كانوا أو لاعبين، أعضاء مجلس إدارة، أعضاء النادي، أو الجماهير، ويقدر النادي حماية هذه السمعة لأنها مسؤولية من يعملون في هذه المنظمة".

5- "برشلونة يطالب بتصحيح فوري للمعلومات المنشورة، ويحتفظ بحقه في ممارسة الإجراءات القانونية ضد من يواصلون توريط النادي في مثل هذه الأمور".

المصدر: وكالات