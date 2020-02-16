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بالفيديو.. اعتداء بالضرب المبرح على حكام في الدوري الجزائري

الرياضة

بالفيديو.. اعتداء بالضرب المبرح على حكام في الدوري الجزائري
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تعرض طاقم التحكيم لاعتداء عنيف من قبل جماهير نجم عزازقة السبت، عقب المباراة أمام فريق الملعب الإفريقي السطايفي (0-0) في الدوري الجزائري ما بين الرابطات للهواة.

وتهجم أنصار عزازقة على حكام اللقاء بالعصي، قبل أن يتدخل رجال الأمن لإنقاذ الحكام الذين تعرضوا لضربات مؤذية أدت لنقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

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وحاول عزازقة العودة للمنافسة والصعود لدوري الأضواء، باحتلال مركز ضمن المراكز الثمانية الأولى، وهو ما لم يحدث بعد أن استقر النادي في المرتبة العاشرة، بعد تكبده خسارته الأخيرة أمام مضيفه مولودية البويرة، 2-0، والخسارة أمام الإفريقي السطايفي في مواجهة الذهاب 1-3.

وتحدثت الصحف المحلية عن حالة الاستنفار التي كانت تعيشها جماهير الفريق قبل المباراة، بعد أن كان الفوز في هذه المباراة الأمل الأخير لمواصلة المنافسة.

ولم تكن هذه التجاوزات هي المشهد الوحيد في دوري الهواة الجزائري فقد تكررت مظاهر العنف في عدة مباريات رغم توعد رئيس اتحاد الكرة الجزائري، بفرض عقوبات كبيرة ضد المتسببين بالفوضى والعنف ضد الحكام.

المصدر: elbilad.net

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