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على طريقة زيدان.. حكم ينطح لاعبا ويدخله المشفى

الرياضة

على طريقة زيدان.. حكم ينطح لاعبا ويدخله المشفى
AFP
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شهدت إحدى مباريات دوري الهواة الإيطالي حادثة أعادت للذاكرة نطحة "زيدان لماتيرازي" الشهيرة، لكن هذه المرة كان بطلها حكم اللقاء!.

وأشرف الحكم، أنطونيو مارتينيلو، البالغ 31 عاما، على مباراة جمعت بين بورغو موليانو ومونتوتوني في بداية فبراير الجاري، ضمن دوري الهواة في إيطاليا.

وقام الحكم بطرد حارس فريق بورغو موليانو، ماتيو سيشيولي، قبل دقائق من نهاية المباراة التي انتهت بفوز فريق الحارس المطرود بنتيجة 3-1.

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وانتظر الحارس حكم المواجهة عند مدخل غرف تبديل الملابس للاستفسار عن سبب طرده، فما كان من الحكم إلا وقام بتوجيه نطحة في صدر الحارس تسببت في نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ليبتعد عن الفريق لمدة 15 يوما.

ونتيجة لهذا التصرف الشاذ تلقى الحكم عقوبة هي الأولى من نوعها بحرمانه من المشاركة في فعاليات كرة القدم لمدة عام، في جميع الملاعب الإيطالية أو خارجها.

المصدر: gazzetta.it

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