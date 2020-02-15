"الفيفا" يصدم مصر بشأن مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" نادي ليفربول الإنجليزي الحق في منع نجمه المصري محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 رفقة منتخب "الفراعنة" في حال تم استدعاؤه للبطولة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الدولي، في تصريحات نقلتها صحيفة "صن" البريطانية: "دورة الألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى كافة بطولات الفيفا المحددة بفئة عمرية ليست ضمن الأجندة الدولية خلال فترة 2018- 2024، ولذلك فإن الأندية ليست ملزمة بالسماح للاعبين المشاركة في البطولة".

وكان الألماني يورغن كلوب، المدير الفني "للريدز"، ألمح خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إلى رفضه مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد.

Liverpool can stop Mo Salah from joining Tokyo 2020 Olympics team | @MartinLiptonhttps://t.co/LQB0XJdnDk — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 14, 2020

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وأبدى شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر، رغبته في استدعاء محمد صلاح للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو والتي تأهل لها المنتخب المصري بعد الفوز ببطولة إفريقيا تحت 23 عاما.

وتبرز المشكلة التي تهدد مشاركة صلاح في طوكيو في أن منافسات كرة القدم في الأولمبياد ستنتهي يوم 8 أغسطس، وهو موعد انطلاق البريمييرليغ، ما يعني غياب صلاح لفترة قد تصل إلى شهر عن فريقه في بداية الموسم الجديد.

ويتصدر ليفربول ترتيب المسابقة حاليا بفارق 22 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي الوصيف، ليصبح أقرب من أي وقت مضى من نيل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما.

المصدر: thesun.co.uk