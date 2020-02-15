بعد حظره من البطولات الأوروبية.. مصائب جديدة بانتظار مانشستر سيتي

كشفت صحيفة "إندبيندينت" البريطانية، أن مانشستر سيتى تنتظره عقوبة في الدوري الإنجليزي، بناء على عقوبته من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقوبة الدوري "البريميرليغ ستكون خصما للنقاط من رصيد السيتي الذى يحتل حاليا وصافة الترتيب برصيد 51 نقطة متخلفا بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي بات أقرب من أي وقت مضى من تحقيق لقب الدوري الممتاز الغائب عن الفريق منذ 30 عاما.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حرمان النادي "الأزرق السماوي" من المشاركة في البطولات الأوروبية كدوري الأبطال والدوري الأوروبي للموسمين المقبلين بالإضافة إلى تغريمه 30 مليون يورو بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف في السجلات بين عامي 2012 و2016.

ولأن المصائب تأبى أن تأتي فرادا.. فمانشستر سيتي مهدد بخسارة عدد كبير من لاعبيه الذين يرغبون بطبيعة الحال بالمشاركة في البطولات القارية.

Manchester City Facing Premier League Points Penalty After Being Banned From Champions League https://t.co/TL92gblItE via @nairadiary#ManchesterCity#NairaDiary — Naira Diary (@nairadiary) February 15, 2020

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وستنتهي عقود 19 لاعبا من كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا قبل عام 2022 من بينهم 9 لاعبين بصفوف الفريق الحالي و10 لاعبين معارين.

وسيكون كل من حارس المرمى كلاوديو برافو وكارسون وديفيد سيلفا لاعبين أحرارا نهاية الموسم الجاري، وكذلك فرناندينيو وسيرجيو أغويرو اللذين ستنتهي عقودهما العام المقبل، فيما ستنتهي عقود جون ستونز وأوتاميندي وإريك غارسيا وميكيل ديسكيرود عام 2022.

وسيواجه مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد الإسباني في منافسات دور الـ 16 للموسم الحالي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: independent.co.uk