"اليويفا" يحرم مانشستر سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عامين

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الجمعة منع مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة سنتين، وتغريمه بقيمة 30 مليون يورو.

وجاءت العقوبة بسبب مخالفة النادي لقواعد اللعب المالي النظيف بالتلاعب بالسجلات بين 2012 و2016.

وأوضح "اليويفا": "يمنع مان سيتي من المشاركة بمسابقات الاتحاد الأوروبي بالموسمين القادمين (2020/21 و2021/22)، هذا القرار نهائي من اليويفا، لكن يحق للسيتي تقديم طلب استئناف عن طريق محكمة التحكيم الرياضية".

ورد مانشستر سيتي في بيان رسمي على العقوبات، بالقول: "يشعر النادي بالإحباط لكنه لم يفاجأ بقرار الاتحاد الأوروبي، وسيتبع النادي إجراءات الاستئناف في محكمة التحكيم الرياضية في أسرع وقت ممكن".

المصدر: وكالات