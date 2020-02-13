شاب يروي قصة اصطدام سيارة زيدان بسيارته (صورة)

روى إغناسيو فيرنانديز وهو مدير معرض للديكورات والأثاث في العاصمة الإسبانية، قصة اصطدام سيارة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، بسيارته السبت الماضي.

ووقع الحادث المروري العابر، عندما كان زيدان في طريقه إلى "الفالديبيباس" مقر تدريبات النادي الملكي، وتوقف المدرب الفرنسي لبعض الوقت مع سائق السيارة الآخر إغناسيو فيرنانديز، وتبادلا الحديث حول تفاصيل معلومات التأمين لكل سيارة، قبل أن يتوجه زيدان لقيادة تدريب ريال مدريد.

What do you do when Zidane crashes into your car?



Take a selfie with him, of course



😅https://t.co/C8ofl247iOpic.twitter.com/vibI7LGNHu — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) February 13, 2020

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وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، روى فيرنانديز قصة الاصطدام مع زيدان، حيث قال: "بمجرد أن رأيت زيدان، تعرفت عليه، وقلت له: كنت أرغب بلقائك في ظروف أخرى جيدة ولكن لا بأس هذا ليس بالأمر السيئ أيضا".

وأضاف: "طلبت من زيدان أن نلتقط صورة "سيلفي" ليصدقني الناس بأن السيارة التي اصطدمت بي كانت سيارة زيدان، ووافق على طلبي برحابة صدر، وخلع قبعته والتقطنا الصورة".

المصدر: وكالات