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زيدان يتعرض لحادث سير أثناء ذهابه إلى مقر تدريبات ريال مدريد (صورة)

الرياضة

زيدان يتعرض لحادث سير أثناء ذهابه إلى مقر تدريبات ريال مدريد (صورة)
AFP BERTRAND GUAY
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تعرض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لحادث سير، أثناء توجهه إلى مقر تدريبات ريال مدريد، الذي يستعد لمباراته ضد مضيفه أوساسونا، اليوم الأحد، ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن زيدان تعرض لحادث مروري بسيط، أمس السبت، وهو في طريقه إلى "الفالديبيباس" مقر تدريبات النادي الملكي، وتوقف المدرب الإسباني لبعض الوقت مع سائق السيارة الآخر، وتبادلا الحديث حول تفاصيل معلومات التأمين لكل سيارة، قبل أن يتوجه لقيادة تدريب ريال مدريد، وحضور المؤتمر الصحفي الخاص به.

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ويحتل ريال مدريد صدارة الليغا، برصيد 49 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط على وصيفه برشلونة، الذي يحل بدوره ضيفا على ريال بيتيس، اليوم أيضا.

بينما يشغل فريق أوساسونا المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 28 نقطة.

المصدر: وكالات 

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