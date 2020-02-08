زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لخوض مواجهة أوساسونا، غدا الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستبعد زيدان الرباعي، البلجيكي إيدين هازارد، والبرازيلي رودريغو، وإبراهيم دياز، وناتشو فرنانديز بقرار فني، إضافة إلى غياب الثلاثي أسينسيو، وماريانو دياز، وخاميس رودريغيز بداعي الإصابة.

في حين عاد الويلزي غاريث بيل إلى القائمة بعد تعافيه من الإصابة.

وشارك ثلاثة من اللاعبين المستبعدين وهم، رودريغو، إبراهيم دياز، وناتشو في المباراة التي تعرض الفريق الملكي فيها لهزيمة ثقيلة على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه ريال سوسييداد (3-4)، يوم الخميس الماضي، وخرج على إثرها من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا.

وضمت القائمة 19 لاعبا، وهم:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أريولا، وألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، سيرخيو راموس، فاران، مارسيلو، ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو.

خط الهجوم: بنزيما، بيل، لوكاس فاسكيز، يوفيتش، فينيسيوس جونيور.

المصدر: وكالات