الحكم الأشهر بالعالم والملقب بـ"المرعب" يشعل شمعته الـ60

يحتفل بييرلويجي كولينا الحكم الإيطالي الشهير والذي صنفه الاتحاد الدولي لكرة القدم بالحكم الأفضل على مستوى العالم الخميس بعيد ميلاده الـ60.

ويعتبر كولينا الحكم الوحيد في العالم الذي تم وضعه على غلاف شركة ليكون دعاية للعبة كرة قدم الشهيرة "بلايستيشن".

ولد كولينا في مدينة بولونيا شمال إيطاليا من مواليد 13 فبراير 1960، متزوج ولديه ابنتين.

A refereeing legend turns 6⃣0⃣ today 🥳



Wishing Pierluigi Collina, the man in the middle at the 2002 #WorldCup Final, a very happy birthday 🎂#HBD | #TBTpic.twitter.com/r1XH2a6zRA — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 13, 2020

فاز الحكم الإيطالي بجائزة أفضل حكم في العالم من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء 6 مرات متتالية ويعمل حاليا استشاري لاتحاد الحكام لكرة القدم، وأيضا عضو لجنة حكام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأعلن كولينا الحكم الدولي السابق استقالته من رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم أثناء دورة التحكيم الصيفية والمقامة بمدينة نيون السويسرية في 2018 .

AFP MLADEN ANTONOV

امتاز كولينا بمظهره الصارم وشراسته في تطبيق القوانين داخل المستطيل الأخضر بموازاة علاقاته الجيدة مع اللاعبين والمدربين التي سيطر عليها الاحترام.

أصيب بمرض "الثعلبة "منذ شبابه ما أفقده شعر رأسه وجسد بالكامل، فأضاف لمظهره المزيد من الصرامة والرعب أحيانا.

بالمقابل صنفته بعض المجلات الإيطالية بالحكم الأكثر إغراءا وجاذبية حسب استفتاءات التي قامت بها بين الجماهير الإيطالية.

المصدر: وكالات