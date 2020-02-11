مورينيو يكشف السبب وراء مظهره الجديد

كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، القصة وراء تسريحة شعره الجديدة خلال فترة التوقف الشتوية، بعدما أثار مظهره الجديد، اهتمام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وظهرالمدرب البرتغالي، البالغ 57 عاما، حليق الرأس، متخليا بذلك عن مظهره المعتاد الذي طالما تميز بشعره الرمادي.

وصرح مورينيو لشبكة "سكايسبورتس" حول السؤال عن سبب قصه لشعره وهل كان ذلك من أجل التفاؤل لما حققه حينما فعل ذلك أثناء فترته كمدرب لتشيلسي، قائلا: "لا، لقد شعرت بالنوم وأنا في مقعد مصفف الشعر".

وواصل: "في بعض الأحيان أحب أن أشعر ببرودة الطقس، وأحب كذلك أن أغير مظهري قليلا، ولكن هذه المرة لم يكن الأمر كذلك.. حينما استيقظت كان شعري سيئا جدا، وقلت له حسنا قم بقص شعري بالكامل".

أضاف: " آمل أن ينمو مجددا".

#thfc head coach José Mourinho explaining the reason for his new short haircut. [Sky Sports] pic.twitter.com/eO4g7u9z4Z — Hotspur Related (@HotspurRelated) February 10, 2020

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وكان قد سبق لمورينيو قص شعره عام 2006 حينما كان مدربا لتشيلسي وفريقه على وشك ضم آشلي كول من أرسنال، وفضل أن يوجه تحذيرا لأندية الدوري برغبته في الفوز باللقب.

وصرح مورينيو وقتها: "انظروا إلى قصة شعري، أنا مستعد للحرب".

وتولى مورينيو القيادة الفنية لتوتنهام أواخر نوفمبر الماضي خلفا للمدرب السابق الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، وآنذاك كان الفريق على بعد 14 نقطة من المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، لكنه الآن نجح في تقدم فريقه للمركز السادس برصيد 37 نقطة، وتقليص الفارق لأربع نقاط فقط مع جاره اللندني تشيلسي(الرابع).

المصدر: sky sports