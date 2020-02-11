 
مباشر

مورينيو يكشف السبب وراء مظهره الجديد

الرياضة

مورينيو يكشف السبب وراء مظهره الجديد
AFP GLYN KIRK- mirror.co.uk
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n8wi

كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، القصة وراء تسريحة شعره الجديدة خلال فترة التوقف الشتوية، بعدما أثار مظهره الجديد، اهتمام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وظهرالمدرب البرتغالي، البالغ 57 عاما، حليق الرأس، متخليا بذلك عن مظهره المعتاد الذي طالما تميز بشعره الرمادي. 

وصرح مورينيو لشبكة "سكايسبورتس" حول السؤال عن سبب قصه لشعره وهل كان ذلك من أجل التفاؤل لما حققه حينما فعل ذلك أثناء فترته كمدرب لتشيلسي، قائلا: "لا، لقد شعرت بالنوم وأنا في مقعد مصفف الشعر".

وواصل: "في بعض الأحيان أحب أن أشعر ببرودة الطقس، وأحب كذلك أن أغير مظهري قليلا، ولكن هذه المرة لم يكن الأمر كذلك.. حينما استيقظت كان شعري سيئا جدا، وقلت له حسنا قم بقص شعري بالكامل".

أضاف: " آمل أن ينمو مجددا".

إقرأ المزيد
اللحم الكولومبي ينقذ لاعب تنس من تهمة المنشطات
اللحم الكولومبي ينقذ لاعب تنس من تهمة المنشطات

وكان قد سبق لمورينيو قص شعره عام 2006 حينما كان مدربا لتشيلسي وفريقه على وشك ضم آشلي كول من أرسنال، وفضل أن يوجه تحذيرا لأندية الدوري برغبته في الفوز باللقب.

وصرح مورينيو وقتها: "انظروا إلى قصة شعري، أنا مستعد للحرب".

وتولى مورينيو القيادة الفنية لتوتنهام أواخر نوفمبر الماضي خلفا للمدرب السابق الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، وآنذاك كان الفريق على بعد 14 نقطة من المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، لكنه الآن نجح في تقدم فريقه للمركز السادس برصيد 37 نقطة، وتقليص الفارق لأربع نقاط فقط مع جاره اللندني تشيلسي(الرابع).

المصدر: sky sports

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق لا تعرفها عن ستالين