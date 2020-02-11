اللحم الكولومبي ينقذ لاعب تنس من تهمة المنشطات

أنقذت شرائح اللحم الكولومبي روبرت فرح المصنف أولا عالميا في زوجي الرجال لمحترفي التنس من الإيقاف بعدما أقر الاتحاد الدولي للعبة بأن تناولها هو سبب ظهور مادة محظورة في فحص للمنشطات.

وكان الاتحاد قد أعلن في يناير الماضي أن الكولومبي البالغ 33 عاما، أوقف بشكل مؤقت عن مزاولة اللعبة بعد اكتشاف مادة بولدينون المحظورة في فحص منشطات خضع له خارج إطار المنافسات الرسمية في أكتوبر 2019.

وقرر الاتحاد الدولي الاثنين السماح لفرح بالعودة بشكل فوري إلى المنافسات.

وأوضح في بيان: "وجهت إلى السيد فرح تهمة خرق قواعد مكافحة المنشطات (...) في 11 يناير 2020. وتمت أخيرا الموافقة على التبرير الذي تقدم به السيد فرح بشأن سبب دخول البولدينون إلى جسمه، وتقرر أنه لا يتحمل مسؤولية أي خطأ أو إهمال في هذا المجال".

وأضاف البيان: "لذلك، يُرفع الإيقاف الاحترازي (عن اللاعب) بمفعول فوري".

Top-ranked doubles player Robert Farah cleared to play after the International Tennis Federation says he tested positive for an anabolic agent from eating contaminated meat in his native Colombia.



https://t.co/yGS60yU15E — AP Sports (@AP_Sports) February 10, 2020

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وسبق للاعب أن حاجج بأن تناول اللحم الكولومبي هو سبب ظهور هذه المادة المحظورة في فحص المنشطات الذي خضع له، نظرا لأن مربي المواشي في بلاده يستخدمونها على نطاق واسع لتحفيز نمو الأبقار.

وحرم الإيقاف فرح من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى التي أقيمت الشهر الماضي في ملبورن، علما بأنه يحمل مع مواطنه، خوان سيباستيان كابال، لقب آخر بطولتي غراند سلام العام الماضي، أي ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأمريكية.

وعلى الرغم من ابتعاده عن الملاعب في الأسابيع الماضية، لا يزال فرح وكابال يحتلان صدارة التصنيف العالمي للمحترفين في فئة زوجي الرجال.

المصدر: "أ ف ب"