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بالفيديو.. لاعب يأكل موزة أثناء تنفيذه لركلة حرة

الرياضة

بالفيديو.. لاعب يأكل موزة أثناء تنفيذه لركلة حرة
Gettyimages.ru
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تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريفا يظهر فيه لاعب راسينغ كلوب، التشيلي مارسيلو دياز، يأكل موزة أثناء تنفيذه لركلة حرة في مباراة فريقه أمام إنديبندينتي.

وسجل دياز نفسه، الهدف الوحيد في المباراة، التي شهدت إشهار الحكم للبطاقة الحمراء في 4 مناسبات، تقاسمها الفريقان مناصفة.

بالفيديو.. لاعب يأكل موزة أثناء تنفيذه لركلة حرة
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ويحتل راسينغ كلوب المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعد مضي 19 جولة من عمر الدوري الأرجنتيني، فيما توقف رصيد إنديبندينتي عند 25 نقطة في المركز الـ14 على جدول الترتيب.

المصدر: eurosport.ru

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