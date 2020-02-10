الدوري الإيطالي.. سبال يقيل مدربه ويعين خلفا له

أعلن نادي سبال الإيطالي اليوم الاثنين، إقالة مدربه ليوناردو سيمبليتشي وتعيين لويجي دي بياجيو خلفا له، بعد سلسلة النتائج السيئة التي تلقاها الفريق منذ مطلع الموسم.

وخسر سبال أمس الأحد على أرضه أمام ضيفه ساسولو 1-2، ضمن الجولة الـ23 من "الكالتشيو"، ليرفع عدد خساراته إلى 16 في 23 مباراة، وأربع في آخر خمس مباريات.

وتسلم سيمبليتشي البالغ 52 عاما مهامه على رأس الجهاز الفني لسبال في ديسمبر 2014، ونجح بقيادته للصعود من الدرجة الثالثة حتى الأولى، في موسم 2017-2018 وذلك للمرة الأولى منذ 49 عاما.

ويحتل سبال المركز الـ20 والأخير في الدوري برصيد 15 نقطة.

SPAL comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici.⁣

⁣

La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni. pic.twitter.com/uT5JGhiuYn — SPAL (@spalferrara) February 10, 2020

وحسب بيان رسمي للنادي فقد استلم لويجي دي بياجيو مهام تدريب الفريق بعقد يستمر حتى 30 يونيو 2020.

وسبق لدي بياجيو تدريب المنتخب الإيطالي للشباب وتدريب المنتخب الأول بشكل مؤقت، كما لعب خلال مسيرته لعدة فرق من بينها روما وإنتر ميلان وبريشيا.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات