شاهد.. الرياح تقف بوجه لاعب وتمنعه من ركن الكرة

كان لاعبو فريقي ميلوول و ويست بروميتش، يوم الأحد، على موعد لمواجهة الرياح القوية، بدلا من مواجهة بعضهما البعض أحيانا، ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري البطولة الإنجليزية.

وضرب إعصار "كيارا" بعض المناطق في إنجلترا، لكن ذلك لم يمنع من إقامة المباراة التي انتهت بفوز ويست بروميتش بهدفين دون رد.

وشهد اللقاء معاناة لاعبي بروميتش في ركن الكرة لتنفيذ ركلة ركنية لمدة دقيقة كاملة، حيث لم تسمح شدة الرياح من إبقاء الكرة في مكانها لتنفيذ الركلة.

واجتهد حكم المباراة لإيجاد حل وتثبيت الكرة، وكانت قد بلغت سرعة الرياح في لندن 144 كم /ساعة.

It was a MISSION to keep the ball in place in London today 💨 pic.twitter.com/dJhF7SGvLC — ESPN FC (@ESPNFC) February 9, 2020

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ويتصدر ويست بروميتش ترتيب فرق المسابقة، فيما يحتل ميلوول المركز العاشر.

وفي وقت سابق أعلن نادي مانشستر سيتي، تأجيل مباراته ضد ضيفه وست هام يونايتد، التي كانت مقررة الأحد على ملعب "الاتحاد" لحساب المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب ظروف الطقس القاسية.

المصدر: eurosport.ru