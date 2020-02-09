في آخر لحظة.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي

أعلن نادي مانشستر سيتي، تأجيل مباراته ضد ضيفه وست هام يونايتد، التي كانت مقررة اليوم الأحد على ملعب "الاتحاد" لحساب المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال "السيتي" في بيان نشره عبر حسابه في موقع "تويتر": "نظرا لظروف الطقس القاسية والمستمرة، وحرصا على سلامة الجميع، تقرر تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد التي كان من المقرر إقامتها اليوم".

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نظرا لظروف الطقس القاسية والمستمرة، وحرصا على سلامة الجميع، تقرر تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد التي كان من المقرر إقامتها اليوم 🙏



🔵 #السيتيpic.twitter.com/8lkSrzeijl — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 9, 2020

وأوضح البيان، أنه سيتم تأكيد المعلومات حول إعادة جدولة المباراة في وقت لاحق.

⚠ MATCH POSTPONED ⚠



Today's @BarclaysFAWSL game against @westhamwomen at the Rush Green Stadium has been postponed due to adverse weather conditions.



Information about the rearrangement of the fixture will be confirmed in due course.#FAWSL 🔵 #ManCitypic.twitter.com/3QqqjLvm1Q — Man City Women (@ManCityWomen) February 9, 2020

ويحتل مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في العامين الماضيين، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري هذا الموسم، برصيد 51 نقطة، ويتخلف بفارق 22 نقطة عن المتصدر ليفربول.

المصدر: حساب مانشستر سيتي