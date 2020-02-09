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في آخر لحظة.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي

الرياضة

في آخر لحظة.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي
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أعلن نادي مانشستر سيتي، تأجيل مباراته ضد ضيفه وست هام يونايتد، التي كانت مقررة اليوم الأحد على ملعب "الاتحاد" لحساب المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال "السيتي" في بيان نشره عبر حسابه في موقع "تويتر": "نظرا لظروف الطقس القاسية والمستمرة، وحرصا على سلامة الجميع، تقرر تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد التي كان من المقرر إقامتها اليوم".

وأوضح البيان، أنه سيتم تأكيد المعلومات حول إعادة جدولة المباراة في وقت لاحق.

ويحتل مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في العامين الماضيين، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري هذا الموسم، برصيد 51 نقطة، ويتخلف بفارق 22 نقطة عن المتصدر ليفربول.

 المصدر: حساب مانشستر سيتي

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