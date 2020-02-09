شاهد.. أهداف مباراة ريال مدريد ومضيفه أوساسونا

تغلب فريق ريال مدريد على مضيفه أوساسونا (4-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح لاعب خط الوسط، أوناي غارسيا، التسجيل لأصحاب الأرض مبكرا، في الدقيقة 14 من انطلاق صافرة البداية.

ورد الفريق الملكي الصاع صاعين، في الشوط الأول، بتسجيله هدفين متتاليين، الأول سجله لاعب خط الوسط إيسكو، في الدقيقة 33، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، والثاني أحرزه المدافع سيرخيو راموس، في الدقيقة 38، بتسديدة رأسية.

وعزز الجناح الأيمن البديل لوكاس فاسكيز تقدم ريال مدريد بتسجيله الهدف الثالث له، بحلول الدقيقة 84.

واختتم المهاجم الصربي البديل لوكا يوفيتش رباعية "الميرينغي"، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "أل سادار - Estadio El Sadar"، في مدينة بامبلونا.

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المصدر: RT