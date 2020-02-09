زيدان يكشف التشكيلة الأساسية لريال مدريد أمام أوساسونا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية لفريقه لخوض مواجهة أوساسونا، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيلعب الجناح الويلزي غاريث بيل أساسيا في المباراة، التي ستنطلق في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينيتش، على ملعب "أل سادار - Estadio El Sadar"، في مدينة بامبلونا.

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وكان زيدان قد استبعد الرباعي، البلجيكي إيدين هازارد، البرازيلي رودريغو، إبراهيم دياز، وناتشو فرنانديز بقرار فني، من القائمة الأولية المؤلفة من 19 لاعبا، إضافة إلى غياب الثلاثي، أسينسيو، وماريانو دياز، وخاميس رودريغيز بداعي الإصابة.

وشارك ثلاثة من اللاعبين المستبعدين وهم، رودريغو، إبراهيم دياز، وناتشو في المباراة التي تعرض الفريق الملكي فيها لهزيمة ثقيلة على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه ريال سوسييداد (3-4)، يوم الخميس الماضي، وخرج على إثرها من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا.

المصدر: وكالات