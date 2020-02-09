ريال مدريد ينجز مهمته في بامبلونا (فيديو)

حول فريق ريال مدريد تأخره إلى فوز عريض على مضيفه أوساسونا (4-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح لاعب خط الوسط، أوناي غارسيا، التسجيل لأصحاب الأرض مبكرا، في الدقيقة 14 من انطلاق صافرة البداية.

ولكن رد الفريق الملكي جاء قاسيا، فقد أحرز أربعة أهداف متتالية عبر كل من، إيسكو، سيرخيو راموس، لوكاس فاسكيز، والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش، في الدقائق (33، 38، 84، 90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أل سادار - Estadio El Sadar"، في مدينة بامبلونا.

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ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 52 نقطة، مبتعدا في صدارة الليغا بفارق 6 نقاط عن وصيفه برشلونة، الذي يحل ضيفا على ريال بيتيس، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

بينما توقف رصيد أوساسونا عند 28 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT