شاهد.. رقصة "الرصاصة"

دافعت المقاتلة فالنتينا شيفتشينكو بنجاح عن لقب بطلة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، على حساب متحديتها الأمريكية كاثلين تشوكاغيان، إثر فوزها عليها في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد.

وحسمت شيفتشينكو نتيجة المواجهة لصالحها بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثالثة من النزال الذي أقيم ضمن دورة (UFC 247).

وقدمت فالنتينا شيفتشينكو، الملقبة بـ "الرصاصة" بعد فوزها، عرضا لرقصة شهيرة من فولكلور شعوب القوقاز تسمى "لزغينكا" كونها من أصول روسية وولدت في قرغيزستان، وتلعب تحت راية بيرو، وسط تشجيع حار من قبل الجماهير.

ودافعت فالنتينا شيفتشينكو، البالغة من العمر 31 عاما، عن لقبها للمرة الثالثة على التوالي، محققة انتصارها الخامس على التوالي، والتاسع عشر خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 3 هزائم.

في المقابل، منيت كاثلين تشوكاغيان، البالغة من العمر 31 عاما، بالهزيمة الثالثة، خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 13 انتصارا.

المصدر: وكالات