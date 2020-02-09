المقاتل الأمريكي جونز يكبد مواطنه رييس الهزيمة الأولى (فيديو)

ألحق المقاتل الأمريكي جون جونز الهزيمة الأولى بمواطنه دومينيك رييس، في النزال الذي جمعهما، اليوم الأحد، وذلك على لقب بطولة منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وبدأ رييس النزال بشكل جيد وتمكن من إسقاط خصمه على أرض الحلبة في الجولة الأولى، لكن جون جونز التقط أنفاسه فيما بعد واستعاد توازنه في الجولات التالية ليحسم نتيجة النزال لصالحه بالنقاط بإجماع قرار الحكام، بواقع: (50-47، 50-47، 49-46).

وحقق جون جونز (32 عاما) بذلك انتصاره السادس والعشرين، في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل خسارة واحدة (عقوبة على مخالفته قوانين اللعبة)، وانتهى نزال واحد من دون نتيجة.

في المقابل، تجرع دومينيك رييس، البالغ من العمر 30 عاما، مرارة الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية حتى الآن، بعد 12 انتصارا متتاليا.

المصدر: وكالات