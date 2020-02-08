هيلاس فيرونا يفسد فرحة رونالدو (فيديو)

تعرض فريق يوفنتوس لهزيمة مؤثرة أمام مضيفه هيلاس فيرونا (1-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق "السيدة العجوز" في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 65 بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى.

ورد هيلاس فيرونا الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين، فابيو بوريني، وجيامباولو باتزيني، في الدقيقتين (76، و86 من ضربة جزاء) على الترتيب.

وأفسد أصحاب الأرض بذلك فرحة رونالدو برقمه القياسي بتسجيله في المباراة العاشرة على التوالي بقميص "البيانكونيري".

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كما توقف رصيد يوفنتوس بعد هذه الهزيمة عند 54 نقطة، وينفرد بصدارة الدوري، حتى الآن، بانتظار نتيجة لقاء "ديربي" مدينة ميلانو، غدا الأحد، بين وصيفه إنتر (51 نقطة) وجاره ميلان، صاحب المركز العاشر برصيد 32 نقطة.

بينما قفز هيلاس فيرونا إلى المركز السادس برصيد 34 نقطة، قبل انتهاء منافسات هذه الجولة.

المصدر: وكالات