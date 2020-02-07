حبيب لبنزيما: شكرا لك على لقاء علي .. أنت رجل 

أعرب الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، عن شكره للفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، على لقائه بالفتى الكازاخستاني علي تورغانبيكوف المولود بلا ساقين.

ونشر حبيب نورمحمدوف صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" لكريم بنزيما وهو مع الفتى علي وبعض من أفراد عائلته وعلق عليها، قائلا: "شكرا جزيلا لك كريم بنزيما، أنت رجل".

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وسبق لحبيب نورمحمدوف أن التقى مع الصبي الكازاخي علي البالغ من العمر 11 عاما، والمولود بلا ساقين، وأهداه هاتفا محمولا من نوع "iPhone"، وعلق على اللقاء معه عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، قائلا: "كان من دواعي الشرف التعرف عليك يا أخي".

بدوره، نشر علي حينها مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وهو يلعب مع حبيب كرة القدم، وعلق بالقول: "لقد أهديت حبيب كرة موقعة من قبل نجوم باريس سان جيرمان، نيمار، كيليان مبابي، تياغو سيلفا وإدينسون كافاني".

المصدر: "instagram/khabib_nurmagomedov"