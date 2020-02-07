حبيب لبنزيما: شكرا لك على لقاء علي .. أنت رجل
أعرب الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، عن شكره للفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، على لقائه بالفتى الكازاخستاني علي تورغانبيكوف المولود بلا ساقين.
ونشر حبيب نورمحمدوف صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" لكريم بنزيما وهو مع الفتى علي وبعض من أفراد عائلته وعلق عليها، قائلا: "شكرا جزيلا لك كريم بنزيما، أنت رجل".
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Khabib and Ali!👍 АльхамдулиЛлях 🙏☝️ Я подарил Хабибу очень ценный для меня подарок( оригинал мяч⚽️ с автографом Неймара, Кавани, Мбаппе, ТьягоСильва)🤗 но ещё более ценными я считаю человеческие качества, внимание, отзывчивость, доброта души и простота таких уважаемых и Великих Чемпионов как @khabib_nurmagomedov уделил мне много времени и внимания, я очень это ценю и очень его уважаю и люблю🙏😊✊🤜🤛 Я желаю ему много много побед 💪💪💪и довольство Всевышнего!☝️☝️☝️🙏 А также очень благодарю @muhammad_umarov.001.big и @sava9 за помощь в организации встречи😊✊ @turganbekov_amir @sparta.astana.promotion #khabibnurmagomedov #ali_amir_happy #ali #motivation #krasava #силамечты #unlimitedfootball
وسبق لحبيب نورمحمدوف أن التقى مع الصبي الكازاخي علي البالغ من العمر 11 عاما، والمولود بلا ساقين، وأهداه هاتفا محمولا من نوع "iPhone"، وعلق على اللقاء معه عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، قائلا: "كان من دواعي الشرف التعرف عليك يا أخي".
بدوره، نشر علي حينها مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وهو يلعب مع حبيب كرة القدم، وعلق بالقول: "لقد أهديت حبيب كرة موقعة من قبل نجوم باريس سان جيرمان، نيمار، كيليان مبابي، تياغو سيلفا وإدينسون كافاني".
المصدر: "instagram/khabib_nurmagomedov"