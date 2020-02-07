شاهد.. بنزيما في لفتة إنسانية يلتقي الطفل علي 

التقى الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الفتى الكازاخستاني علي تورغانبيكوف المولد من دون رجلين.

ونشر بنزيما مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وهو يلعب كرة القدم مع الفتى، وذلك خلال اللقاء به، وعلق على الفيديو "الحمد لله".

وشكر الفتى علي تورغانبيكوف، كريم بنزيما على هذه الفرصة، وأشار إلى أنه كان سعيدا جدا بلقائه، وحضر علي مباراة ريال مدريد التي خسر فيها أمام ضيفه ريال سوسييداد (3-4)، أمس الخميس على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إسبانيا.

المصدر: "inform.kz"