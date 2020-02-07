بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد (صورة)

واصل الجناح الويلزي لنادي ريال مدريد، غاريث بيل، استفزاز جماهير فريقه، من خلال عدم الاكتراث بمباريات ونتائج "الميرينغي".

وشوهد صاحب الـ30 عاما، أمس الخميس، وهو يغادر ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، قبل نهاية مباراة ريال مدريد وضيفه ريال سوسييداد، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

Selon les informations de @diarioas



Gareth Bale a quitté le Stade Santiago Bernabeu à la 82ème minute alors que le score était de 1-4 (Rodrygo n'avait pas encore marqué). pic.twitter.com/AqoOZJNDvq — Realmadrid (RMH) (@Realmadridhait) February 6, 2020

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بيل، المستبعد من قائمة المباراة، كان حاضرا في ملعب "سانتياغو برنابيو"، إلا أنه غادر اللقاء قبل نهايته بـ10 دقائق.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتيجة المباراة كانت تشير إلى تأخر ريال مدريد (1-4)، إلا أن بيل اختار المغادرة وعدم انتظار محاولات زملائه للعودة، وبالتالي لم يشاهد الهدفين الثاني والثالث لـ"الميرينغي".

ومن جهتها ذكرت صحيفة "آس"، أن مثل تلك التصرفات أصبحت معتادة من بيل، ففي هذا الموسم فقط، غادر الملعب قبل صفارة النهاية مرتين على الأقل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الويلزي لم ينتهك قواعد النادي الملكي، لأن اللاعبين المستبعدين من قائمة المباراة، يحق لهم مغادرة الملعب بعد الدقيقة 80.

ولم يشارك بيل في المباريات الأربع الأخيرة لريال مدريد، حيث غاب عن مواجهتين بسبب الإصابة، وعن مثلهما بسبب قرار فني من مدرب "الميرينغي"، الفرنسي زين الدين زيدان.

يذكر أن ريال مدريد خرج من الدور ثمن النهائي لكأس ملك إسبانيا عقب سقوطه على أرضه أمام ريال سوييداد 3-4.

المصدر: وكالات