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شاهد.. ريال مدريد يكتوي بنار لاعبه المعار لسوسييداد

الرياضة

شاهد.. ريال مدريد يكتوي بنار لاعبه المعار لسوسييداد
AFP JAVIER SORIANO
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هز النرويجي مارتن أوديغارد، لاعب ريال مدريد المعار لنادي ريال سوسييداد، شباك الفريق الملكي، في المباراة بينهما اليوم الخميس، ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

وسجل مارتن أوديغارد هدف التقدم لريال سوسييداد بتسديدة من على مشارف منطقة الجزاء ومرت الكرة بين قدمي الفرنسي ألفونسي أريولا حارس مرمى الفريق الملكي، وذلك في الدقيقة 22 من زمن اللقاء الجاري على ملعب "سانتياغو بيرنابيو".

المصدر: وكالات 

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