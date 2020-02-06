تقارير.. ميسي غاضب وقد يرحل عن برشلونة.. و"الضباع" تترقب

كشفت وسائل إعلام عن تحرك الأندية الأوروبية لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي الصيف القادم، مع احتمال رحيله عن برشلونة، بسبب الأزمة بينه وبين المدير الرياضي إريك أبيدال.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ليونيل ميسي غاضب من الأحداث الأخيرة في النادي الكتالوني، وقد يغادر أسوار "كامب نو" في نهاية الموسم.

وأبرزت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، نبأ غضب ميسي وإمكانية رحيله على غلافها الرئيسي.

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⚽️ Il Verona stoppa la Lazio

😱 Mal Messi: la Pulce può lasciare il Barça a giugno

⚽️ Il derby degli opposti: -3 a Inter-Milan



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وفي وقت سابق، قال أحد الصحفيين في الصحيفة الإسبانية "COPE" إن الأرجنتيني غير سعيد بإلقاء المسؤولية على عاتقه عن كل ما يحدث، إنه لا يحب أن يشير إليه الجميع عندما يتعلق الأمر باللاعبين المؤثرين أو "المقدسين"، ولعب ميسي في المباريات الأخيرة على الرغم من الإصابة.

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وكشفت تقارير عن ترقب الثنائي الإيطالي يوفنتوس وإنتر ميلان ومانشستر سيتي الإنجليزي وغيرها من الأندية لموقف النجم الأرجنتيني من بعيد، تمهيدا للتحرك لمحاولة ضمه خلال الميركاتو الصيفي.

بدوره، قال لاعب برشلونة السابق فرانسيسكو خوسيه كاراسكو إنه يرى الأرجنتيني للمرة الأولى "على بعد خطوة من الرحيل عن النادي".

وشعر ميسي بالانزعاج بسبب تصريحات المدير الرياضي للنادي إريك أبيدال الذي قال: "في فترة فالفيردي، لم يكن الكثير من اللاعبين راضين أو يعملون بجد، وجدنا مشكلة في التواصل الداخلي، صحيح أن العلاقة كانت جيدة بين المدرب وغرفة الملابس، لكن هناك أشياء يمكنني أن أدركها بصفتي لاعبا سابقا".

ونشر ميسي، صورة من تصريحات أبيدال عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وعلق عليها قائلا: "بصراحة لا أحب القيام بهذه الأشياء، لكن أعتقد أن كل شخص يجب أن يكون مسؤولا عن مهامه وقراراته".

وقالت مصادر إسبانية إن رئيس النادي خوسيه ماريا بارتوميو استدعى أبيدال لعقد اجتماع طارئ، بعد أقل من 24 ساعة على تصريحات ميسي.

ومع قرار الإدارة الإبقاء على المدير الرياضي في منصبه، قد يفكر أسطورة برشلونة فعليا بالرحيل.

وينتهي عقد ميسي صيف 2021 ويتضمن شرطا جزائيا قدره 700 مليون يورو، ولكن يمكنه الرحيل الصيف القادم بالمجان بناء على بند آخر في العقد الموقع مع برشلونة.

وفي حال قرر ميسي مغادرة برشلونة، فإن مانشستر سيتي يبدو الخيار الأنسب، خاصة مع وجود المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي أشرف على تدريب ميسي في بداية مشواره، بالإضافة للمدير الرياضي تيكسيكي بيغرستان، الذي عمل مع ميسي في برشلونة أيضا.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن إدارة مانشستر سيتي بدأت بمتابعة موضوع ليونيل ميسي عن كثب، على أمل التعاقد معه مجانا الصيف المقبل.

يذكر أن ليونيل ميسي (32 عاما) شارك في 17 مباراة في الموسم الحالي لليغا، وسجل خلالها 14 هدفا، إضافة إلى 8 تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات