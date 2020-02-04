ميسي يرد بقوة على تصريحات أبيدال

دافع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، عن زملائه بعد الاتهامات التي وجهها الفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي للفريق لبعضهم، خلال فترة المدرب السابق إرنستو فالفيردي.

وصرح أبيدال قائلا: "في فترة فالفيردي، لم يكن الكثير من اللاعبين راضين أو يعملون بجد، وجدنا مشكلة في التواصل الداخلي، صحيح أن العلاقة كانت جيدة بين المدرب وغرفة الملابس، لكن هناك أشياء يمكنني أن أدركها بصفتي لاعب سابق".

ونشر ميسي، صورة من تصريحات أبيدال عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وعلق عليها قائلا: "بصراحة لا أحب القيام بهذه الأشياء، لكن أعتقد أن كل شخص يجب أن يكون مسؤولا عن مهامه وقراراته".

وتابع: "عندما يكون اللاعبون ليسوا على ما يرام في الملعب. نحن أول من نعترف بذلك، لكن يجب أن يتحمل المسؤولون عن الإدارة الرياضية مهامهم، وقبل كل شيء يتحملون مسؤولية القرارات. أخيرا.. أعتقد أنه عندما نتحدث عن لاعبين، يجب أن نحدد أسماء، لأن إذا لم نقم بذلك، فإن الاتهامات ستوجه إلى الجميع، وسيدعم ذلك الأشياء غير الصحيحة التي تشاع".

يذكر أن إدارة نادي برشلونة أقالت مدرب الفريق السابق أرنستو فالفيردي في يناير الماضي، بعد هزيمته أمام أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني بالسعودية، وعينت مدرب فريق بيتيس السابق كيكي سيتين بدلا عنه.

المصدر: وكالات