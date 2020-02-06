أبيدال: تشافي غير مؤهل لتدريب برشلونة

نفى المدير الرياضي لبرشلونة، إيريك أبيدال، أن يكون فريقه قد قدم عرضا لنجم "البارسا" السابق، تشافي هيرنانديز، لتدريب الفريق الكتالوني عقب إقالة إرنستو فالفيردي الشهر الماضي.

وقال أبيدال: "لم يكن هناك أي عرض لتشافي، وإن كان تشافي يملك العرض، فليظهره لنا".

وتابع الدولي الفرنسي السابق: "في الجلسة الأولى (مع تشافي) استمع إلينا، وفي الجلسة الثانية كان من المفترض أن يخبرنا بخططه".

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وبالنسبة للحديث المستمر عن تشافي، قال أبيدال "لست منزعجا. هذه وظيفتي، تحدثت مع مدربين اثنين، لم تكن هناك تسريبات. لا يمكن التعاقد مع مدرب دون التحدث إليه.. تشافي لا يملك الخبرة الكافية (لتدريب برشلونة). سنعتمد على كيكي سيتين (مدرب برشلونة الحالي) خلال العامين المقبلين، ونحن نثق به".

واختتم أبيدال حديثة بالإشارة إلى أن أبواب برشلونة ستبقى دائما مفتوحة أمام تشافي لتدريب "البارسا" يوما ما.

وكان اسم تشافي قد طرح بقوة من قبل الصحافة كأكثر المرشحين لخلافة المدرب المقال إرنستو فالفيردي، لكن التقارير أكدت أنه رفض عرض برشلونة بسبب عدم رغبته في تولي المسؤولية في منتصف الموسم، وفي نهاية المطاف، أقدم "البارسا" على تعيين كيكي سيتين.

المصدر: sports.ru