السد القطري يرد على مفاوضات برشلونة مع تشافي

علق المدير العام للسد القطري، تركي العلي، على الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، بشأن مفاوضات برشلونة مع مدرب السد، تشافي هيرنانديز، لخلافة إرنستو فالفيردي.

وقال العلي لحساب نادي السد على "تويتر": "مسألة ذهاب تشافي لبرشلونة طبيعية في أي وقت ومتوقعة، لأنه سيكون في ناديه وبيته الأول، ولابد أن يعود إليه في المستقبل، ولكن حتى هذا اليوم تشافي مدربا لنادي السد".

تركي العلي : مسألة ذهاب تشافي لبرشلونة طبيعية في أي وقت ومتوقعه لأنه سيكون في ناديه وبيته الأول ولابد ان يعود إليه في المستقبل ولكن حتى هذا اليوم تشافي مدرباً لنادي #السد.#السد#قطرpic.twitter.com/AwBB0cz1v9 — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) January 10, 2020

وتابع العلي: "تشافي يركز على الغد وأي حديث عن رحيله سيكون عبر القنوات الرسمية".

تركي العلي : تشافي يركز على الغد وأي حديث عن رحيله سيكون عبر القنوات الرسميه#السد#قطرhttps://t.co/NHasp7A8k9pic.twitter.com/Bl6M3vY1ad — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) January 10, 2020

وارتبط اسم تشافي، بتولي مسؤولية تدريب برشلونة، خلفا لفالفيردي، في ظل أنباء عن إمكانية إقالة هذا الأخير، على إثر خسارة الفريق الكتالوني الخميس الماضي، أمام أتلتيكو مدريد 2-3، في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس السوبر الإسباني.

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ويعد تشافي، البالغ 39 عاما، من أساطير برشلونة، وهو من خريجي النادي، وخاض مع الفريق أكثر من 700 مباراة، وتوج معه بالدوري الإسباني في 8 مناسبات، كما نال معه لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، إضافة إلى ألقاب أخرى في مسابقات محلية، وقارية، وعالمية.

ويتقاسم برشلونة صدارة الدوري الإسباني مع غريمه ريال مدريد، برصيد 40 نقطة لكل واحد منهما، بعد انقضاء 19 مرحلة من المسابقة.

المصدر: حساب نادي السد القطري