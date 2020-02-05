مدرب برشلونة: لست والد ليو.. وله الخبرة في ما يقرر

صرح المدير الفني لبرشلونة كيكي سيتين تعليقا على الأزمة الأخيرة بين نجمه ليونيل ميسي، والمدير الرياضي الفرنسي إريك أبيدال، بأنه لا يتدخل في حياة أحد، وميسي لديه الخبرة في ما يقرر.

وقال ستين: "ميسي بالفعل لديه الخبرة في ما يقرر. لن أتدخل في حياة أحد ولست والد أحد. علي أن أجعل اللاعبين يأتوا إلى التدريب سعداء. ولا تهمني باقي الأشياء".

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وكان أبيدال قد تحدث في تصريحات صحفية عن أنه كانت هناك مشاكل داخلية وراء رحيل المدرب السابق إرنستو فالفيردي، بقوله: "العديد من اللاعبين لم يكونوا راضين عن العمل مع فالفيردي ولم يكونوا يعملون بجد معه، وكانت هناك بعض المشاكل خلف الكواليس. هناك أشياء استطيع الشعور بها كلاعب سابق و قلت للنادي ما أظنه والقرار كان يجب أن يتخذ".

ورد ميسي على تصريحات الفرنسي من خلال اقتباسها عبر "ستوري" حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "لو كنت تتحدث عن لاعبين فعليك أن تحدد أسماء، والمسؤول عن الإدارة الرياضية عليه أيضا أن يقوم بعمله على أكمل وجه!".

وتعليقا على حالة ميسي، رد مدرب برشلونة قائلا: "أراه بحالة جيدة جدا، رأيته يبتسم. هو يحب أن يأتي إلى التدريب ورأيته تماما مثل أمس أو أول أمس".

المصدر: وكالات