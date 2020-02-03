شاهد.. الحكم يعاقب نيمار بسبب مراوغة "القوس قزح"

حاول النجم البرازيلي نيمار، استعراض مهاراته الفنية، خلال اللقاء الذي جمع فريقه باريس سان جيرمان بضيفه مونبلييه أمس الأحد، لكن حكم المباراة عاقبه بإشهار البطاقة الصفراء في وجهه.

وفي الدقيقة 36، تمت محاصرة نيمار من قبل لاعبين اثنين في الزاوية اليمنى لمرمى نادي مونبلييه، فحاول مراوغة أحدهما بطريقة "القوس قزح"، وذلك برفع الكرة بكلتا قدميه من فوق رأس المدافع، لكن محاولة البرازيلي باءت الفشل، حيث ارتطمت الكرة بالمدافع لتخرج إلى رمية التماس.

Neymar Jr to the referee - “I am playing football” 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/l5AdmVCgp1 — Seleção Brasil 🇧🇷 (@Brazil_TeamNews) February 2, 2020

ولم ترق هذه المراوغة لحكم المباراة، حيث دخل في نقاش حاد مع نيمار، قبل أن يشهر البطاقة الصفراء في جه النجم البرازيلي.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية، أن الحكم أنذر نيمار، لأنه رأى أن مراوغته مستفزة للاعب المنافس.

وكان النادي الباريسي، حقق فوزا عريضا على مونبلييه بخمسة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

المصدر: eurosport.ru