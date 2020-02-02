دجوكوفيتش يتوج بلقب أستراليا المفتوحة لكرة المضرب للمرة الثامنة في مسيرته (فيديو)
توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب بفوزه اليوم الأحد في المباراة النهائية على النمساوي دومينيك ثيم بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.
THE KING OF MELBOURNE!@DjokerNole | #AusOpenpic.twitter.com/MEwLQQbvAa— ATP Tour (@atptour) February 2, 2020
بدأ الصربي المباراة بقوة وحسم المجموعة الأولى لمصلحته بنتيجة 6-4، قبل أن ينتفض ثيم ويفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 6-2 و6-3 على التوالي.
وعاد دجوكوفيتش واستلم زمام المباراة في المجموعة الرابعة وأنهاها لمصلحته 6-3 فارضا على منافسه مجموعة خامسة فاصلة، حسمها النجم الصربي بنتيجة 6-4، ليفوز باللقب الثامن في ملاعب ملبورن الأسترالية، فيما فشل ثيم في الفوز بأول لقب له في بطولات "الغراند سلام".
NOV8K DJOKOVIC!!!— ATP Tour (@atptour) February 2, 2020
🇷🇸 @DjokerNole wins his EIGHTH (!!) #AusOpen title after defeating Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4! 🏆 pic.twitter.com/0Z888LBKQa
وبإحرازه لقب أستراليا المفتوحة، ضرب دجوكوفيتش البالغ 32 عاما عصفورين بحجر واحد لأنه سيستعيد أيضا المركز الأول في التصنيف العالمي على حساب الإسباني رافائيل نادال الذي خرج من الدور ربع النهائي في هذه البطولة على يد ثيم بالذات.
🏆 2008— ATP Tour (@atptour) February 2, 2020
🏆 2011
🏆 2012
🏆 2013
🏆 2015
🏆 2016
🏆 2019
🏆 2020
Simply sensational from Djokovic.@DjokerNole | #AusOpenpic.twitter.com/Vx3phft9va
وهذا اللقب هو الـ17 لدجوكوفيتش في البطولات الأربع الكبرى، ليضيق الخناق على نادال (19 لقبا) والسويسري روجر فيدرر حامل الرقم القياسي (20 لقبا).
المصدر: وكالات