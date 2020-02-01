الأهلي المصري يلحق ركب المتأهلين لربع نهائي أبطال إفريقيا بتعادل مثير مع الهلال السوداني (فيديو)

حجز الأهلي المصري بطاقة دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا بعد تعادله مع مضيفه الهلال السوداني 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية.

وسجل للأهلي محمد مجدي أفشة في الدقيقة 49، وعادل لأصحاب الأرض عبد الرزاق عمر في الدقيقة 90+5 بعد مباراة اتسمت بالتوتر والضغوط الجماهيرية وتوقفت لمدة 9 دقائق في الشوط الثاني لاعتراض الجماهير على قرارات للحكم المغربي رضوان جيد.

وبهذا الفوز، خطف الأهلي بطاقة الدور ربع النهائي الثانية في المجموعة بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، خلف النجم الساحلي التونسي الذي تأهل كمتصدر بـ12 نقطة بعد تغلبه على بلاتينيوم من زمبابوي بهدفين نظيفين.

في المقابل، ودع الهلال السوداني البطولة من دور المجموعات بعد أن حل ثالثا برصيد 10 نقاط.

دور المجموعات ✅



🔥⚡ الفرق الـ 8⃣ في ربع نهائي ⁦#TotalCAFCL⁩ 🔥⚡



استعدوا للقرعة! 🗳



ريتويت لو فريقك بين الثمانية الكبار pic.twitter.com/xcPGPCmStb — CAF - AR (@caf_online_AR) February 1, 2020

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وبتأهل النجم الساحلي والأهلي اكتمل عقد الفرق المتأهلة للدور القادم بعد أن ضمنت 6 فرق تأهلها سابقا، وهي: مازيمبي الكونغولي، والزمالك المصري، والوداد والرجاء المغربيان، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي.

المصدر: وكالات