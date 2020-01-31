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برشلونة يتعاقد مع موهبة برازيلية

الرياضة

برشلونة يتعاقد مع موهبة برازيلية
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أعلن برشلونة الإسباني اليوم الجمعة تعاقده مع اللاعب ماتيوس فيرنانديز من بالميراس البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر برشلونة في بيان رسمي أنه توصل لاتفاق يتضمن التوقيع مع فيرنانديز ابتداء من الأول من يوليو عام 2020 ولمدة خمس سنوات.

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وتبلغ تكلفة الصفقة سبعة ملايين يورو بالإضافة إلى ثلاثة ملايين يورو كمتغيرات على أساس الأداء والألقاب، في حين تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده حوالي 300 مليون يورو.

وكان ماتيوس البالغ 21 عاما قد انضم إلى بالميراس في ديسمبر 2018 بعقد يمتد لـ5 سنوات قادما من بوتافوجو، بعد أن أثبت نفسه كأبرز الوجوه الصاعدة في كرة القدم البرازيلية.

المصدر: وكالات

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