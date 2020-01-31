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رسميا.. برشلونة يعلن تعاقده مع "جوهرة البرتغال" (فيديو)

الرياضة

رسميا.. برشلونة يعلن تعاقده مع
AFP FRANCK FIFE
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أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة، تعاقده مع الموهبة البرتغالية الواعدة فرانسيسكو ترينكاو البالغ 20 عاما مهاجم سبورتينغ براغا البرتغالي.

وقال برشلونة في بيان رسمي على موقعه: "توصل برشلونة وبراغا لاتفاق من أجل ضم اللاعب فرانسيسكو ترينكاو، الذي سينضم للفريق الكتالوني مطلع يوليو المقبل".

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وأضاف البيان: "تكلفة الصفقة 31 مليون يورو، وسيوقع اللاعب على عقد مع النادي الكتالوني لمدة 5 مواسم، حتى نهاية موسم 2024-2025 مع شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو".

ويستطيع ترينكاو اللعب في كل مراكز الهجوم، رغم أنه يجيد اللعب كجناح سواء على الطرف الأيمن أو الأيسر، كما يتمتع بالسرعة والمهارة، ولديه دقة رائعة بالساق اليسرى مع رؤية جيدة للمباراة، وسهولة توزيع التمريرات والتسديد الجيد.

واشتهر ترينكاو في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة بلقب "كريستيانو رونالدو الجديد"، بسبب التشابه الكبير في أسلوب لعبه وبنيانه الجسدي مع نجم يوفنتوس.

المصدر: وكالات

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