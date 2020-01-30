برشلونة يبلغ ربع نهائي كأس إسبانيا بخماسية في شباك ليغانيس (فيديو)

حقق برشلونة فوزا عريضا على ضيفه ليغانيس بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على أرضية ملعب "كامب نو" ضمن دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وسجل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين من أهداف فريقه الخمسة في الدقيقتين 59 و89، فيما تناوب على تسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى كل من الفرنسيان، أنطوان غريزمان وكليمونت لينغليه، والبرازيلي آرثر ميلو في الدقائق 4 و28 و77 على التوالي.

وبهذا الفوز، لحق برشلونة بركب المتأهلين لدور الثمانية الذي سبقه إليه كل من ريال مدريد، وأتلتيك بلباو، وفياريال، وفالنسيا، وريال سوسييداد، وغرناطة، على أن يلعب إشبيلية مع ميرانديس في آخر مباريات دور الـ16 في وقت لاحق اليوم.

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يذكر أن برشلونة هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 30 لقبا.

المصدر: RT