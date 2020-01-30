شاهد.. ريال يضرب سرقسطة ويبلغ ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

حقق ريال مدريد، فوزا عريضا 4-0، على نظيره ريال سرقسطة، في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وسجل أهداف ريال مدريد، رفائيل فاران ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور وكريم بنزيما في الدقائق 6 و32 و72 و79 على الترتيب.



وبهذا الفوز، ضمن الفريق الملكي تأهله إلى دور الثمانية بخطوات ثابتة، في ظل سعيه لتحقيق اللقب الغائب منذ سنوات عن خزائنه.

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ولحق فالنسيا وريال مدريد وريال سوسييداد وفياريال بأتلتيك فريق بلباو أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بفوزه على مضيفه تينيريفي من الدرجة الثانية 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3 الثلاثاء في افتتاح الدور ثمن النهائي.

ويختتم الدور ثمن النهائي اليوم الخميس بمواجهتي برشلونة الوصيف مع ليغانيس، وميرانديس المنافس في الدرجة الثانية مع إشبيلية.

المصدر: "وكالات"