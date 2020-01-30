إنتر ميلان يظهر جوهرته الجديدة.. ويكمل أضلاع المربع الذهبي لكأس إيطاليا

انتزع إنتر ميلان فوزا صعبا من فيورنتينا 2-1 الأربعاء ليكمل أضلاع المربع الذهبي لبطولة كأس إيطاليا في مباراة شهدت أول ظهور لنجمه الجديد الدنماركي كريستيان إريكسن قادما من توتنهام.

ووضع أنطونيو كاندريفا إنتر في المقدمة في الدقيقة 44 قبل أن يدرك مارتن كاسيريس التعادل للفريق الزائر بضربة رأسية بعد مرور ساعة من اللعب.

لكن تسديدة نيكولو باريلا المنخفضة حسمت نتيجة مباراة دور الثمانية لصالح إنتر في الدقيقة 67.

واحتفلت جماهير الفريق صاحب الأرض أيضا بمشاركة النجم الجديد إريكسن بديلا في أول مباراة له مع إنتر بعد يوم من الانضمام للفريق الإيطالي من توتنهام هوتسبير الإنجليزي قبل ثوان من هدف الفوز.

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وفاز إنتر بكأس إيطاليا سبع مرات، لكنه لم يحصل على اللقب منذ 2011 وستكون المرة الأولى التي يتواجه فيها إنتر مع نابولي في مسابقة الكأس منذ يناير 2016، مواجهة من مباراتين في فبراير ومارس لحجز مكان في النهائي أمام الفائز من يوفنتوس وميلان في المباراة الثانية من الدور نصف النهائي.

المصدر: "رويترز"