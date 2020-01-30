تركي آل الشيخ يستأصل ورما بعمل جراحي

خضع تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي لنادي الأهلي المصري الخميس لعمل جراحي في نيويورك لإزالة ورم في الرأس، وكان قد أعلن عن مرضه منذ فترة.

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن العملية الجراحية تكللت بالنجاح ويخضع آل الشيخ الآن لفترة نقاهة حسب توجيه الأطباء.

وكان آل الشيخ، قد كشف عن كلمات أغنية جديدة لنادي "القلعة الحمراء" سيتم إصدارها خلال الفترة القادمة، قبل خضوعه للعملية بساعات، وقام بنشر الكلمات على حسابه في "فيسبوك".

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كما أكد رئيس الأهلي الشرفي، قبل خضوعه للعملية الجراحية، أنه رصد مكافآت للاعبي الفريق حال تخطيهم عقبة الهلال السوداني والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المصدر:"فيسبوك"