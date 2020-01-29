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تركي آل الشيخ يعد بمكافأة للاعبي النادي الأهلي المصري

الرياضة

تركي آل الشيخ يعد بمكافأة للاعبي النادي الأهلي المصري
Turki Al Alshikh/Twitter.com
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قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أنه يرصد مكافأة خاصة للاعبي فريق الأهلي المصري في حال تأهله للدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الهلال السوداني نظيره الأهلي السبت المقبل، ضمن الجولة السادسة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا والأخيرة لهذا الدور، والتي ستحسم تأهل أحد الفريقين إلى الدور ربع النهائي.

وكتب آل الشيخ، الرئيس الفخري للنادي المصري، عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك": "أجريت اتصالا بالأخ المحترم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للاطمئنان على الفريق قبل لقاء الهلال السوداني الشقيق يوم السبت.. وأبديت رغبتي في رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم قبل المباراة.. وأكد على توافقنا في هذا الأمر، لكن بعد الصعود بإذن الله".

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وتعتبر هذه المبادرة من آل الشيخ للمكافأة هي الأولى من نوعها، عقب الخلافات التي شهدتها الفترة الماضية بينه وبين إدارة النادي الأهلي، إلا أنها انتهت بالصلح بين الطرفين.

ويكفي الأهلي التعادل لضمان التأهل أو الفوز من أجل التأهل متصدرا لترتيب المجموعة الثانية، إلا أن الخسارة قد تطيح به خارج البطولة وفقا لنتيجة مباراة النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي.

المصدر: "فيسبوك"

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